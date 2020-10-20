В Коми больше тысячи многоэтажек остаются без управления

Фото: Яндекс. Карты

В Коми из 10,5 тысячи многоквартирных домов свыше тысячи находятся без управления. Об этом сообщили в региональной Службе строительного, жилищного и технического надзора.

Наибольшее число таких домов находится в Печоре (880),Троицко-Печорске (219) и Сосногорске (90). Как пояснил руководитель Службы Роман Шашев, основная причина отсутствия управления – высокий технический износ жилищного фонда. Управляющие организации неохотно принимают такие дома для обслуживания из-за высоких затрат по их содержанию.

Ситуация осложняется тем, что в ряде муниципалитетов нет ни одной управляющей компании. Такая ситуация сложилась в Ижме, Усть-Цильме и Троицко-Печорске. Однако органы местного самоуправления обязаны обеспечить условия для организации управления в многоквартирных домах. Руководству муниципалитетов рекомендуется активизировать проведение конкурсов по определению управляющих компаний,а также проводить разъяснительную работу с жителями домов без управления. Для администраций городов и районов, где нет ни одной УК, одним из способов решения проблемы может стать создание хозяйственных обществ с уставным капиталом муниципального образования. Целью их деятельности будет являться управление многоквартирными домами.

В Службе стройжилтехнадзора подчеркнули, что в выборе способа управления должны быть заинтересованы в первую очередь сами жители многоквартирных домов. Отсутствие качественного управления в многоквартирном доме приводит к преждевременному износу конструкций и инженерных систем. Кроме того, в домах без управления для собственников жилья есть риск увеличения платы за коммунальные услуги.

По нормам, действующим с июля 2020 года, в многоквартирных домах, в которых способ управления не выбран или применяется непосредственный способ управления, собственники жилья обязаны оплачивать полностью фактический объем коммунальных услуг, потребленных наобщедомовые нужды. Ранее плата за коммунальные услуги на общедомовые нужды в таких домах начислялась исходя из объема, не превышающего установленных нормативов потребления. А расходы за сверхнормативное потребление коммунальных услуг несли поставщики данных услуг.

Собственникам помещений в домах без управления необходимо на общем собрании выбрать один из способов управления - услуги управляющей организации, непосредственный способ управления или создание товарищества собственников жилья.

По оценке Службы, наиболее эффективным способом управления домами является создание ТСЖ, которое обладает правами, полномочиями и обязанностями по содержанию общего имущества. Подробная инструкция по созданию ТСЖ, а также информация о его правахи обязанностях размещена на сайте Службы РК стройжилтехнадзора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Опубликован перечень многоэтажек Коми, подлежащих капремонту (подробнее)