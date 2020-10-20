Жителям Коми на заметку: потраченные на спорт деньги можно будет вернуть

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В России планируют ввести налоговый вычет для граждан, которые занимаются физкультурой и спортом, сообщают на сайте кабмина.

Это позволяет уменьшить налоговый платеж или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ. Планируется предоставлять его в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ. Максимальный размер вычета может составить 15,6 тыс. рублей (13% от максимальной суммы в 120 тыс. рублей).

Перечень организаций, предоставляющих услуги, при получении которых можно будет претендовать на вычет, сформирует Минспорт РФ. То есть далеко не каждые затраты можно будет возместить.

Изменения в Налоговый кодекс по поручению Президента России подготовил Минфин РФ. После доработки его внесут в Госдуму.

Напомним, ранее этот законопроект разработал Минспорта России. И в первоначальном варианте максимальная сумма налогового вычета должна была составлять 50 тысяч рублей. Но даже 15,6 - это не лишнее подспорье для тех, кто вкладывает деньги в свое здоровье и физическую форму. Тем более, что раньше его вообще не было даже в проектах. Хотя, например, вычет на лечение существует уже много лет.

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