Жителям Коми на заметку: продлен упрощенный порядок подтверждения инвалидности

Временный порядок установления или подтверждения инвалидности продлевается до 1 марта 2021 года. Такое постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. По его словам, эти правила могут стать постоянными и после отмены карантинных ограничений.

Временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев. Он также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы. Все необходимые документы теперь поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.

Вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации также будет решаться без их личного обращения.

Упрощённый порядок был введен в связи с распространением коронавируса и действовал с 9 апреля по 1 октября. Теперь он продлевается до 1 марта.

Об этом Михаил Мишустин объявил на совещании с вице-премьерами 19 октября. Он отметил, что такие меры помогают уменьшить риск заражения. Кроме того, людям становится проще и удобнее получать документы. «Прорабатываем возможность сделать такой порядок постоянным и после отмены карантинных ограничений», – сообщил председатель Правительства России.

Отметим, что прежний порядок продления инвалидности вызывал справедливое возмущение. Люди с заведомо неизлечимыми заболеваниями (вплоть до потери конечностей) должны были регулярно проходить врачебные комиссии.

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