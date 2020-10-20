Мошенники обманули пенсионерок Коми под предлогом спасения сыновей от уголовной ответственности

Полиция призывает граждан рассказать своим пожилым и престарелым родственникам о существующих способах мошенничества и о том, как вести себя с незнакомцами. Фото: vustug-info.ru.

И каждый день одно и то же. В сводках МВД по Коми по-прежнему появляется информация о фактах мошенничеств, совершенных по одному и тому же сценарию: выманивание денег под предлогом избавления родственников или близких от уголовного преследования.

Мама, спаси «сына»

Злоумышленники звонят будущим потерпевшим и часто выдают себя за сотрудников правоохранительных органов - полицейских, следователей, работников прокуратуры. Жертвами злоумышленников, как правило, становятся граждане пожилого или преклонного возраста, зачастую одиноко проживающие.

Так, сыктывкарке, 1966 года рождения, на стационарный телефон позвонил молодой человек, который назвался сыном. Звонивший рассказал, что совершил ДТП, где тяжело пострадал человек. Далее он пояснил, что для освобождения его от уголовной ответственности срочно нужны 30 000 рублей. «Сын» пояснил, что направит к ней таксиста, которому необходимо передать деньги.

Испуганная женщина приняла звонившего за родного человека и, подготовив купюры, вынесла приехавшему в условное время водителю легковушки. Позднее она позвонила сыну и поняла, что стала жертвой обмана, а затем обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Допрошенный стражами порядка таксист пояснил, что ему позвонил клиент, который попросил забрать денежные средства и перевести их на определенный номер телефона, а себе в качестве вознаграждения оставить тысячу рублей. Ведется следствие.

«Я никого не присылал»

Пожилой жительнице из Печоры на стационарный телефон позвонил неизвестный и, представившись сотрудником местного ОМВД, рассказал, что ее сын нанес телесные повреждения одному из жителей города. Чтобы уладить проблемы с законом, нужны 100 тысяч рублей, якобы, тогда не будут возбуждать уголовное дело.

Звонивший очень долго в деталях описывал ситуацию и даже дал бабушке поговорить с «сыном». Далее пожилой женщине сообщили, что за деньгами подъедет водитель. Та вышла во двор, к калитке, с подготовленной суммой. К ней подошел мужчина и спросил: «Что, сыну не хватает денег добраться до Москвы?». Пенсионерка насторожилась, пояснив, что это деньги для людей, которые хотят помочь родственнику.

Мужчина взял из ее рук пачку купюр и ушел, но сразу же вернулся и отдал деньги. При этом добавил, что до него доведена другая информация и, скорее всего, жительнице Печоры звонили мошенники.

Женщина тут же позвонила сыну, который приехал и пояснил, что никого к ней не присылал. Уже в полиции пенсионерка рассказала, что местный участковый раздавал листовки с описанием такой схемы мошеннических действий, но она в силу возраста она все же доверилась аферистам.

По факту попытки мошенничества возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается.

Будьте бдительны

МВД по Коми вновь обращается к жителям региона быть бдительными и предпринимать все необходимые меры для сохранения своих сбережений. Не доверяйте звонкам от незнакомцев, тем более, если речь идет о передаче денежных средств. По возможности сразу же свяжитесь со своими близкими и перепроверьте полученную информацию.

Полиция призывает граждан рассказать своим пожилым и престарелым родственникам о существующих способах мошенничества и о том, как вести себя с незнакомцами. Пенсионеры очень наивные и доверчивые люди, чем и пользуются злоумышленники, обманывая их.

Проведите с пожилыми людьми профилактические беседы на тему мошенничества, приведите в пример конкретные ситуации. Убедите их не действовать импульсивно и необдуманно при получении подобных звонков. Оставьте контакты ваших близких друзей, коллег, в случае если ваш телефон будет выключен. Необходимо убедить пожилых людей не принимать самостоятельных решений даже в стрессовой ситуации.

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