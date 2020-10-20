На пожаре в Ижемском районе погибла женщина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В ночь на понедельник, 19 октября, в Ижемском районе горел дома, в результате чего погибла женщина 1980 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 1:51 в селе Мохча. На улице Центральной загорелся деревянный дом. Через девять минут на место прибыли пожарные. Выяснилось, что горит дом и часть кровли. Мужчина 1977 года рождения успел покинуть строение, получив ожоги кистей обеих рук. Жившая там женщина 1980 года рождения спастись не смогла. Тело погибшей вынесли из горящего дома пожарные.

Огонь полностью потушили в 7:02. Площадь возгорания составила 72 квадратных метра. На месте происшествия работали 13 человек и две пожарные автоцистерны. Помощь пожарным оказывали три местных жителя. Причины пожара и обстоятельства гибели женщины выясняются.

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