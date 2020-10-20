Почти тысячу преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрировали в Коми в 2020 году

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Сотрудники Управления наркоконтроля МВД по Республике Коми подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев 2020 года, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Так, за указанный период задокументирована деятельность 15 интернет-магазинов, являющихся межрегиональными, пресечена деятельность 55 организованных групп, в состав которых входило 83 лица (в том числе 23 из других субъектов России).

Важно отметить, что в два раза произошло увеличение количества изъятых полицейскими из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов - с 6539 до 13230 граммов. Также наблюдается рост на 53,3% (с 15 до 23) выявленных преступлений, связанных с содержанием притона или систематического предоставления помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 232 УК РФ).

За отчетный период времени сотрудниками органов внутренних дел задержано 182 лица, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений по линии незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (+19%, 9 месяцев 2019 – 153 лица).

Всего за 9 месяцев в Коми зарегистрировано 951 (+4,9%, 9 месяцев 2019 – 907) преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, из них относятся к категории тяжких и особо тяжких - 827.

В рамках профилактической работы по противодействию распространению наркомании и незаконного оборота наркотиков за 9 месяцев 2020 года сотрудниками МВД по РК проведен первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

С 19 по 30 октября 2020 года проводится второй этап данной акции, целью которой является привлечение общественности к участию в противодействии незаконного оборота наркотиков, сбор и проверку значимой информации.

Неравнодушные граждане могут обратиться для передачи сведений об известных им фактах потребления или распространения наркотиков в ближайшие отделения полиции, а также позвонить на телефон доверия МВД по РК: 8(8212) 21-66-35, телефоны дежурных частей территориальных органов МВД России на районном уровне в РК.

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