Сыктывкарка выпила с сожителем и зарезала его

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре 43-летнюю местную жительницу подозревают в убийстве 45-летнего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в понедельник, 19 октября, в поселка Нижний Чов. Женщина выпивала с сожителем, и между ними возник конфликт. Злоумышленница схватила нож и ударила мужчину в грудь. В результате пострадавший скончался на месте происшествия.

Подозреваемую задержали, ее планируют заключить под стражу. В СК отметили, что сожители вели асоциальный образ жизни и злоупотребляли спиртным. Расследование уголовного дела продолжается.

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