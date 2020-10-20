В Сыктывкаре пропала 42-летняя женщина, которая слегка прихрамывает при ходьбе

Фото предоставлено «Лиза Алерт»

В Сыктывкаре ищут 42-летнюю Ирину Данилову. 18 октября она ушла из дома и с тех пор на связь не выходила. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят приглядеться на фото: если вы видели прихрамывающую женщину худощавого телосложения — сообщите добровольцам.

- Если вам что-либо известно о местонахождении Ирины Даниловой, позвоните на горячую линию 8(800)700-54-52 или в полицию 02, - просят волонтеры «Лиза Алерт».

Приметы пропавшей:

- Рост 160 см, худощавого телосложения.

- Короткие кудрявые темно-русые волосы с проседью, зеленые глаза.

- При ходьбе прихрамывает.

- На момент исчезновения была одета в бежевую куртку, светло-синие джинсы, бирюзовые кроссовки и такого же цвета шапку.

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