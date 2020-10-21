Прокуратура Коми вернула в программу сноса 18 домов в поселке Подтыбок

Поселок Подтыбок. Фото: esosedi.org

18 домов поселка Подтыбок снова включены в республиканскую программу переселения граждан из аварийного жилфонда. Это произошло благодаря вмешательству прокуратуры Корткеросского района.

В 2015-2016 годах двумя постановлениями поселковой администрации 18 многоквартирных домов в Подтыбке признаны аварийными и подлежащими сносу.Однако волшебным образом в 2017 году оба постановления были отменены.

Это было сделано вопреки требованиям закона, установила прокуратура. И опротестовала отмену.

Пришлось администрации района вернуть эти 18 домов обратно в программу сноса аварийного жилья. А 125 жителей, проживающих в них, получат новое жилье, сообщает прокуратура Коми.

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