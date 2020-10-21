В Сыктывкаре три водителя автобусов нарушили масочный режим

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре три водителя городских автобусов нарушили масочный режим. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты провели проверку в автобусах маршрутов №№1, 44 и 46. Это было связано с тем, что в последнее время в администрацию поступило немало жалоб на сбои в их работе. В ходе рейда никаких нарушений в интервалах движения не зафиксировали. Однако выяснилось, что три водителя автобуса № 44 не соблюдали масочный режим. Материалы направят в адрес Управления по делам ГО и ЧС Сыктывкара. Ведомство рассмотрит их для и примет решение о передаче в городской суд.

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Информацию передадут в суд (подробнее)