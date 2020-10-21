Из парка Кирова в Сыктывкаре на зиму уберут пианино

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В парке имени Кирова в Сыктывкаре из беседки уберут на зиму пианино. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

инструмент будет убран до конца октября на хранение в Дом развития культуры и искусства. Он расположен в этом же парке. Это необходимо для того, чтобы сохранить инструмент в надлежащем состоянии. Пианино снова поставят в беседку в следующем году с наступлением стабильно теплой погоды.

Музыкальный инструмент появился в месте отдыха горожан по инициативе сыктывкарца Александра Маслова при поддержке столичной мэрии в День России и День города – 12 июня 2019 года.

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