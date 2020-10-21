Сыктывкарские депутаты после долгих споров повысили оклады муниципальным чиновникам

В сыктывкарском Горсовете 20 октября депутаты спорили, нужно ли повышать зарплату муниципальным служащих. Несмотря на недовольство части народных избранников, оклады все же было решено поднять на 3%, пишет БНК.

С 1 октября 2020 года размеры месячных окладов государственных гражданских служащих республики увеличились на 3%. Соответствующие изменения решили инициировать и в отношении муниципальных служащих.

Депутаты КПРФ были категорически против повышения окладов, справедливо заметив, что бюджет столицы Коми и так трещит по швам из-за пандемии (дефицит в 347,4 млн рублей). Депутат Болеслав Скроцкий даже предложил снять вопрос с повестки, добиться выравнивания ситуации для всех муниципальных служащих и рассмотреть документ снова на следующем заседании. Ему парировала депутат от «Единой России» Светлана Дуксо - разница в зарплатах, по ее мнению, дается «не за красивые глаза»: чем больше оклад – тем сложнее работа.

В итоге, вопрос об индексации окладов оставили в повестке. Его поддержали 23 депутата, четыре были против – муниципальные служащие получат индексацию, как и другие их коллеги.

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