Следователи проверяют ДТП, где грузовик столкнулся с автобусом, в нем находилось 14 детей

Фото МВД по Коми

Следователи СУ СК России по Коми организовали проверку по факту столкновения школьного автобуса и «Урала» недалеко от Сосногорска, сообщают в ведомстве. Сейчас следователи работают на месте происшествия, куда выехал и руководитель следственного отдела по Сосногорску Сергей Ермолаев.

Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. «По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение», - сообщает источник. Между тем, МВД по Коми уже делится предварительной сводкой, из которой следует, что водитель ПАЗика был как минимум невнимателен. По информации ведомства шофер школьного автобуса, который ехал из поселка Нижний Одес в Сосногорск, в районе дома №30 по улице Энергетиков при повороте не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с «Уралом». В автобусе находились 14 детей, двое из которых обратились с травмами в медицинское учреждение (ранее Управление образования района делилось предварительной информацией об отсутствии травм после визуального осмотра).

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