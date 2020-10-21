Какая температура должна быть в детсадах и школах Коми

Контакты для обращений в Роспотребнадзор по Коми - в статье. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Роспотребнадзор Коми напоминает, какой температурный режим должен соблюдаться в социальных учреждениях. Тем более, что, что переохлаждение - один из факторов, провоцирующих заболевания, в том числе и к COVID-19.

А для Коми такие рекомендации сейчас более чем актуальны. Пока на юге республике еще держится поздняя осень, в Воркуте зима уже в полный рост заявляет о своих правах.

Гигиенические нормативы температуры воздуха в помещениях объектов социальной сферы установлены санитарными правилами (СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.1.3.2630-10, СП 2.1.2.3358-16).

- 21 – 23° С в игровых младшей, средней, старшей групповых ячеек дошкольных организаций;

- 19 – 20 °С в спальнях всех групповых ячеек дошкольных организаций;

- 18 – 24°C в учебных помещениях и кабинетах общеобразовательных организаций;

- 20 – 26 °С в палатах лечебно-профилактических учреждений;

- не ниже 20 °C в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- 20 – 22 °С в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Если вы обнаружили, что в детском саду, школе или другом учреждении эти правила не выполняются, жалуйтесь на холод в Роспотребнадзор.

Контакты для обращений в Роспотребнадзор Коми

Еженедельно по средам с 09.00 до 13.00 работает телефон «горячей линии» Управления - 8 800 350 64 23 (бесплатно для звонков по территории Российской Федерации).

Напоминаем о работе Единого консультационного центра Роспотребнадзора, который функционирует в круглосуточном режиме, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), без выходных дней на русском и английском языках.

Роспотребнадзор обещает проверить все жалобы и принять меры воздействия на нарушителей.

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