Глава Ухты рассказал, как будут бороться с нарушениями масочного режима в ТЦ

Фото: пресс-служба администрации Ухты

В Ухте решили по-новому бороться с нарушением масочного режима в торговых центрах. Об этом рассказал глава администрации Магомед Османов.

В Ухте систематически проходят рейды по исполнению указа главы Коми о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией. Инспекция обращает внимание на соблюдение масочного режима и иных мер профилактики COVID-19.

За последнее время в Ухте оформили 17 протоколов за несоблюдение масочного режима. Все они направлены в суд. На очередном заседании оперативного штаба было принято решение о том, чтобы штрафовать будут не арендаторов торговых центров, а составлять административные протоколы на руководителей ТЦ. Османов пояснил, что в торговых центрах никто не требует от посетителей носить маски.

По словам градоначальника, рейды в общественном транспорте принесли свои плоды и пассажиры в большинстве своем ездят в автобусах в масках, осталось добиться соблюдения правил в магазинах и торговых центрах.

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