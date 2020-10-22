Директор турагенства "Аквамарин" расплатилась за обман

Она должна выплатить ущерб пострадавшим на общую сумму свыше 2,4 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор туристического агентства «Аквамарин» 20 октября осуждена за совершение ряда мошенничеств, сообщает Сыктывкарский городской суд.

Шесть лет, с 2012 года по 2018 года, Н.В. Закирова занимала деньги у своих знакомых и подчиненных, используя свое служебное положение. Она делала документы, чтобы ее подчиненные могли взять кредиты якобы для приобретения туристической путевки. И деньги, как следует из материалов суда, не возвращала.

Со временем денег от ближайшего круга людей ей стало мало. И она начала оьбманывать клиентов. С 2016 года Закирова от имени директора туристического агентства «Аквамарин» заключила договоры оказания услуг по подбору туристических путевок, однако покупатели не увидели ни денег, ни путевок.

Приговором суда по совокупности преступлений назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием туристических услуг населению, на 3 года.Также она должна выплатить ущерб пострадавшим на общую сумму свыше 2,4 млн рублей.

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