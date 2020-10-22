Воркутинке вынесли приговор за парковку на газоне

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Жительница города Воркуты привлечена к административной ответственности зато, что поставила автомобиль в зоне зеленых насаждений.

Совершила это нарушение женщина 18 сентября в 07 час. 16 мин. в нарушение п. 4,9 п.5.4.2.5 Правил благоустройства территории МОГО «Воркута», утвержденных 21.12.2018г. № 564.

За то, что дама поставила машину на стоянку на площади зеленых насаждений, суд назначил ей наказание в виде административного предупреждения.

Постановление не вступило в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Коми.

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