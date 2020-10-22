В Коми подростка будут судить за две кражи и угон

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В Койгородском районе будут судить 16-летнего подростка, обвиняемого в двух кражах и угоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В начале мая текущего года в селе Ужга подросток, которому на тот момент было 15 лет, и его 13-летний приятель разбили камнем стекло в магазине. Злоумышленники залезли вовнутрь и украли оттуда 1818 рублей. Они также взяли несколько бутылок спиртного, плиток шоколада, пачек сигарет и другое имущество на общую сумму более 7 тысяч рублей. Через несколько дней фигурант, действуя в одиночку, вновь совершил кражу из этого магазина. На этот раз сумма ущерба превысила 5 тысяч рублей.

Кроме того, приятели завладели автомобилем ВАЗ-21093. На этой машине они доехали из села Койгородок в село Ужга. После того, как автомобиль застрял в грязи, злоумышленники бросили его.

В ходе расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению. Следователем собрана доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении.

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