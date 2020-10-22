Мужчина сгорел заживо на даче возле Печоры

Фото НОВОСТИ - Печора Today

В дачном обществе недалеко от Печоры сгорела дача - в огне погиб 35-летний хозяин дома. По предварительным данным, в возгорании виноваты недостатки электрооборудования.

Около семи часов утра 21 октября в садово-огородническом некоммерческом товариществе «Лотос» недалеко от Печоры полыхала дача. Жители вызвали огнеборцев, те приехали на место пожара за 8 минут. К их прибытию дачный дом был полностью охвачен огнем. На месте пожара обнаружили труп владельца дома, им оказался мужчина 1985 года рождения. Пожар полностью ликвидировали только к 11:45.

Причиной пожара, по предварительным данным, могли послужить недостатки конструкции и изготовления электрооборудования, - сообщают в пресс-службе МЧС по Коми.

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