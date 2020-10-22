В Сыктывкаре создадут центр реабилитации для бездомных людей

Фото rkomi.ru

В Сыктывкаре скоро появится первый в республике полноценный реабилитационный центр для бездомных людей «Дома жить». На днях глава Коми Владимир Уйба встретился с волонтерами, которые занимаются открытием центра, и рассказал об этом на своей странице.

- В центре люди, оставшиеся без крыши над головой, смогут жить, пока не восстановят документы, пока не найдут жилье и работу, они также смогут получить поддержку и консультацию юристов, медиков, психологов, - говорит глава Коми.

Глава Коми поддерживает проект помощи бездомным

Предположительно, центр начнет свою работу уже в феврале следующего года. Мэрия еще в августе передала на баланс региональной благотворительной организации «Дома жить» здание на улице Морозова, 63 — бывший медпункт Мелькомбината. В течение сентября волонтеры вычистили будущий центр от пыли, грязи, старого медоборудования, а затем снесли лишние конструкции. Впереди работы по обустройству. Кстати, строительные материалы выделяет известная компания «Леруа Марлен». Фирма помогает благотворительным проектам по всей стране, компания решила поддержать и начинание сыктывкарских добровольцев.

Координатор проекта Илья Костин рассказал, что в будущем центре будут организованы порядка 40-50 мест для людей, не имеющих дома (16 мест для женщин и около 30-40 мест для мужчин). В центре экс-бездомные получат не только крышу над головой, но и круглосуточную юридическую, психологическую поддержку. Подобная комплексная помощь направлена на то, чтобы навсегда увести человека с улицы, считает Илья. А это не так-то и просто, как считают многие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Человек человеку — человек. В Сыктывкаре приехала «Ночлежка» из Санкт-Петербурга — делится опытом работы с бездомными

Сыктывкарцам опыт как нельзя кстати - в следующем году в столице Коми открывается первый в республике центр реабилитации для тех, у кого дома нет (подробности).