В Прилузье опрокинулась скорая: пострадали четыре человека

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Прилузском районе опрокинулся автомобиль скорой помощи, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе в Государственной инспекции труда в Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 17 октября около 21.42. Скорая ехала по трассе Сыктывкар – Чебоксары. На 690-м километре дороги УАЗ врезался в ограждение и врезался в ограждение. От удара машина опрокинулась прямо на дороге. В результате ДТП пострадали работники Прилузской ЦРБ.

В ГИБДД ранее сообщали, что водитель не справился с управлением. В результате пострадали водитель 1969 года рождения и его пассажиры — две женщины 1978 и 1990 годов рождения и мужчина 1976 года рождения. Все они госпитализированы с различными травмами.

Обстоятельства уточняются. Работодателем создается комиссия по расследованию несчастного случая, отметили в инспекции труда.

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