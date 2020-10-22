Скончалась медсестра, пострадавшая в ДТП со скорой в Прилузье

Фото: Виталий ТИМКИВ

Скончалась медсестра, пострадавшая в ДТП с автомобилем скорой помощи, которой произошло 17 октября в Прилузском районе. Об этом пишет БНК.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел около 21.42 на трассе Сыктывкар – Чебоксары. На 690-м километре дороги УАЗ врезался в ограждение. От удара машина опрокинулась прямо на дороге. В результате ДТП пострадали работники Прилузской ЦРБ. В ГИБДД сообщали о четверых пострадавших.

По словам родственницы одной из медсестер, женщина получила тяжелые травмы. Позднее пострадавшая скончалась. Сотруднице Прилузской ЦРБ был 41 год.