Погода в Коми 23, 24, 25 октября

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

В пятницу, 23 октября, на территорию Коми вторгнется арктический циклон. Он принесет с собой снегопады и порывистый ветер, сообщает Коми ЦГСМ..

В последний рабочий день погода будет еще относительно милостива. Ночная температура на территории республики будет 5-8 градусов холода, в Сыктывкаре - до минус 12. Днем потеплеет до -3...-5 °C. А в Сыктывкаре, Троицко-Печорске, Объячево будет не ниже -3 °C.

В Воркуте и Сыктывкаре осадков не ожидается, на остальной территории временами небольшой снег.

Но уже в ночь на субботу, после пятничного арктического вторжения, на юго-западе начнётся резкое ухудшение погоды: при резком падении атмосферного давления и усилении юго-восточного ветра порывами до 15 м/с пройдёт снег. Местами ожидаются сильные снегопады, не исключено, что с метелью.

Временами осадки будут переходить в мокрый снег и дождь, что может вызвать гололёд на дорогах. Будьте осторожны! Берегите себя и окружающих. Это относится и к автомобилистам, и к пешеходам. А также к тем, кто чистит улицы, особенно - ступени.

В воскресенье ветер стихнет, однако зона снегопадов распространится и на остальную часть региона, лишь Заполярье останется в стороне.

Ночью будет преобладать температурный фон -1...-6С. В ночь на субботу местами по северу и в ночь на воскресенье на крайнем северо-востоке похолодает до -9...-14С. Но днем будет достаточно тепло: от -3С на севере и до +2С на юге. Лишь в заполярных Инте и Воркуте останется в пределах -5...-10С.

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