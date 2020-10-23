Пик роста безработицы на фоне пандемии в Коми пройден

Впервые за год Комистат озвучил: тенденция положительная, безработица снижается. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

С сентября прошлогго года число безработных в Коми постоянно росло, а с началом пандемии этот процесс стал напоминать снежный ком. И вот впервые Комистат озвучил: тенденция положительная, безработица снижается.

На начало октября в службах занятости Коми на учете стояли 23 407 человек, не занятых трудовой деятельностью, Это на 220 меньше, чем на 1 сентября.

Снизилось и количество зарегистрированных безработных. С сентября 2019 года их число постепенно росло: с 5766 в сентябре до 6727 в марте. С началом пандемии темпы роста стали стремительными. И к августу текущего года в Коми числилось уже 22138 безработных, сообщает БНК.

Однако в сентябре впервые было зарегистрировано снижение: 21599 человек. Разница небольшая - 539. Но за каждое единичкой - жизнь порой целой семьи. Тем более, что статистика - это не простая арифметика. На самом деле в сентябре с регистрационного учета были сняты 3,2 тысячи безработных, из них в связи с трудоустройством — 1,5 тысячи. А на учет встали 2,7 тысячи.

Но тенденция положительная. Впервые за год, да еще в таких суровых условиях ограничений по ковиду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как безработным Коми получить финансовую помощь на открытие собственного дела?

В 2020 году можно получить до 140 тысяч рублей (подробности)