Дорожники Сыктывкара по суду заплатят за пробитое из-за ямы колесо

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Сыктывкарец через суд возместил в полном объеме ущерб за поврежденную из-за ямы на дороге машину.

Весной этого года в 22:45 водитель Nissan попал в яму На Октябрьском проспекте у дома №148. Точнее, даже в две. В одну угодило переднее колесо, во вторую - заднее, вот оно и оказалось пробито.

Инспектор ГИБДД составил схему ДТП и акт выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги. Из документов следует, что на указанном участке дороги имеется выбоина длиной 2,7 м, шириной 0,5 м, глубиной 15 см.

Представители МКП "Дорожное хозяйство" и администрации Сыктывкара с иском не согласились. Они посчитали, что водитель сам превысил скорость.

Но суд решил, что причиной ДТП стало именно яма, которая появилась на дороге из-за того, что проезжую часть не содержат в надлежащем состоянии.

С "Дорожного хозяйства" в пользу водителя взыскано 86 505 руб. материального ущерба, 22 795 руб. судебных расходов, всего – 109 300 рублей, сообщает "Комиинформ".

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