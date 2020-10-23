Гигантские подстаканники установят на вокзалах Воркуты и Печоры

Фото: "Моя Воркута"

Двухметровые арт-объекты в виде стакана в подстаканнике с ложкой внутри скоро появятся на вокзалах в Воркуте и Печоре, сообщают на сайте Северной железной дороги.

Этот милый советский символ железной дороги уже стоит на вокзалах в Ярославле, Рыбинске, Вологде, Череповце, Архангельске, Костроме, Сосногорске, Микуни, Шарье, Сыктывкаре, Котласе и Сольвычегодске.

На каждом подстаканнике написано название города, в котором они стоят. И все желающие могут зачекиниться по прибытию. Сделана инсталляция из металла и высокопрочного пластика. Можно сколько угодно тереть их на "легкую дорогу" - они только больше бестеть будут.

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