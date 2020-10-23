Оглохший во время квеста сыктывкарец отсудил 35 тысяч

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Житель Сыктывкара, оглохший во время квест-игры, отсудил у индивидуального предпринимателя 35 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает «Комиинформ».

Мужчина участвовал в игровом квесте «Поворот не туда» от проекта "Фабрика Квестов". В результате резкого оглушающего воздействия, сделанного без предупреждения с близкого расстояния в небольшом замкнутом помещении, житель столицы Коми получил акустическую травму. Мужчина обратился в Сыктывкарскую городскую поликлинику №3, где врач установил ему диагноз. Пострадавший полагал, что вред его здоровью причинен вследствие ненадлежащего оказания услуг на квесте. Стоимость морального вреда он оценил в 40 тысяч рублей.

В суде пострадавший рассказал, что в квесте играли пять человек. На одном из этапов, когда все участники игры находились в небольшом помещении, резко раздался очень громкий звук, похожий на выстрел, который прозвучал рядом. Все участники игры на некоторое время оглохли, но к вечеру слух у всех, кроме него, восстановился. От полученной акустической травмы до настоящего времени сыктывкарец ощущает шум в ушах, слух не восстановился.

По факту случившегося пострадавший обращался в полицию. Правоохранители провели проверку, была назначена судебно-медицинская экспертиза. Впоследствии Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела.

По мнению суда, именно звуковые и шумовые эффекты, применяемы на квесте, послужили причиной получения травмы уха. Причинение вреда здоровью стало возможным в результате неудовлетворительной организации контроля при развлекательном игровом мероприятии.

Суд взыскал с индивидуальной предпринимательницы в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в сумме 35 тысяч рублей, стоимость оплаченной услуги – 600 рублей, расходы по оплате лечения – 1805 рублей, штраф – 18 702 рубля, а всего – 56 107 рублей.

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