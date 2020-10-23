Гидрометцентр: Коми ждет нестандартный ноябрь

Ноябрь на большей части территории России окажется теплее обычного, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.

Выше климатической нормы более чем на один градус, по словам синоптика, температура окажется на севере, в центре европейской территории, в Поволжье, а также на юге. Судя по всему, речь идет и о Республике Коми.

- В Архангельской области и Коми ночные температуры обычно достигают минус 13 градусов, а при похолоданиях и минус 20 градусов. Днем обычно минус 5, а при похолоданиях возможны и все минус 15, - сообщает источник.

Отметим также, что этот прогноз носит характер предварительного. Уточненный прогноз на последний осенний месяц будет готов в конце октября.

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