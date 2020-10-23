В ДТП в Кировской области погибла семья из Сыктывкара

Фото: ГИБДД Кировской области

В Кировской области столкнулись Kia и Toyota, в результате чего погибла супружеская пара из Сыктывкара. Об этом сообщили в областном ГИБДД.

Как передает «Комиинформ», авария произошла в 6:55 в Юрьянском районе. На 406 километре трассы «Вятка» столкнулись два автомобиля Kia и Toyota. В результате погибли два 29-летних пассажира Toyota: мужчина и женщина. Кроме того, 58-летняя пассажирка и 58-летний водитель «японца» получили травмы.

Погибшие молодые люди находились на заднем пассажирском сиденье и были пристегнуты ремнями безопасности. Ими оказалась молодая супружеская пара из Сыктывкара. Молодые люди ехали в отпуск.

Погибший - 29-летний сотрудник аппарата Госсовета Коми Эльдар Азизов. В региональном парламенте о нем отзываются как о высокопрофессиональном специалисте, отзывчивом человеке, добром друге и коллеге, всегда готовым прийти на помощь. Возбуждено уголовное дело.

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Кроме того, в аварии пострадали два человека (подробнее)