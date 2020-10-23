Скандальный «десантник» в Ухте будет демонтирован

Не понравился ухтинский парнишка» ни общественности, ни интернет-пользователям. Фото: Олег Сизоненко.

Скандальный памятник бойцам ВДВ, появившийся в Ухтинском парке культуры и отдыха, будет демонтирован. Двухметровая фигура десантника прославилась тем, что сразу же после установки вызвала шквал негативных отзывов. Ну не понравился «Парнишка» ни ухтинцам, ни общественности, ни интернет-пользователям. Недостаточно мужественен, что ли...

Напомним, фигуру бойца сделали в Волгограде. По традиции мемориал перед торжественным открытием был покрыт не простой тканью, а парашютом.

Памятный знак простоял в парке меньше недели, сейчас в Ухте принято решение о его демонтаже.

– Исполнение скульптуры, пропорции, анатомия и, особенно, лицо десантника, мягко говоря, восторга не вызывают, – комментирует памятный знак мэр Ухты Магомед Османов, который, к сожалению, не смог присутствовать на открытии, но уже тогда выразил своё «фи» новой достопримечательности «жемчужины Севера». По словам мэра, памятник уж точно не соответствует мужественному и волевому облику десантника.

Что установят вместо бойца? Скорее всего, это будут кованый берет и гвоздики, рассказывает газета «Палитра города».

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