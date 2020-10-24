Погода в Коми на выходные: температурные качели и метель

Метель, временами переходящая в мокрый снег и дождь, грозит гололедом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После пятничного арктического вторжения на основной территории уже в ночь на субботу на юго-западе начнётся резкое ухудшение погоды: при резком падении атмосферного давления и усилении юго-восточного ветра порывами до 15 м/с.

Пройдёт снег, местами сильный, не исключено, что с метелью, временами переходящий в мокрый снег и дождь, что ещё при отрицательной температуре воздуха может вызвать гололёдно-изморозевые отложения.

В воскресенье ветер стихнет, однако зона снегопадов распространится и на остальную часть региона, лишь Заполярье останется в стороне. Преобладающий температурный фон ночной составит -1...-6С, в ночь на субботу местами по северу, в ночь на воскресенье — на крайнем северо-востоке похолодает до -9...-14С, днём от -3С на севере и до +2С на юге, лишь в заполярных Инте и Воркуте останется в пределах -5...-10С.

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