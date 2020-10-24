ДТП в Сыктывкаре: на переходе сбили подростка

Фото: УГИБДД по Сыктывкару

Наезд на пешехода произошел в Сыктывкаре утром в пятницу, 23 октября.

Девочка 2003 года рождения переходила дорогу по зебре напротив дома №68/2 по улице Мира. В 10:13ее сбил водитель DАЕWОО МАТIZ МХ, который двигался со стороны ул. Маяковского, в направлении ул. Славы.

Мужчина за рулем1947 года рождения был трезв. Он также относится к категории дисциплинированных: к административной ответственности за нарушения ПДД РФ не привлекался.

В результате ДТП у подростка закрытая травма грудной клетки, закрытая травма большого пальца левой стопы. Госпитализация не потребовалась, сообщает УГИБДД по Сыктывкару.

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