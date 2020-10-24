Не убедила: сбежавшей от мужа сыктывкарке суд отказал в оплате съемной квартиры

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Жительница Сыктывкара обратилась в суд, чтобы взыскать с мужа оплату за съемное жилище, куда она перебралась с двумя детьми. Она утверждала, что была вынуждена это сделать, потому как супруг создал невыносимые условия дома.

Женщина указала в иске, что сняла для себя и детей отдельную квартиру, потому что муж не допускал ее в совместную, ключи не давал. При этом были нарушены права истца как собственника жилого помещения. А также она была вынуждена нести расходы по оплате жилья в наем.

Суд в удовлетворении иска отказал, указав, что истцом не было представлено объективных, допустимых и убедительных для суда доказательств того, что выезд истца из общего жилого помещения был вынужденным, а ответчик препятствует истцу в пользовании жилым помещением, тем самым причинив истцу заявленные убытки.

Решение суда в законную силу не вступило, сообщает Сыктывкарский городской суд.

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