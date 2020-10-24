Установлен водитель, сбивший школьницу в Сыктывкаре и скрывшийся с места ДТП

Фото: ГИБДД Сыктывкара

Установлена личность водителя, который сбил 12-летнюю девочку в Сыктывкаре и скрылся с места ДТП, сообщает УГИБДД МВД по Коми.

Напомним, аврия произошла утром 23 октября на пешеходном переходе напротив дома №6 по улице Печорской. Водитель сбил девочку и скрылся с места происшествия. Его объявили в розыск.

Школьницу отправили в больницу. Травма, к счастью, оказалась легкой - ушиб правой стопы. Госпитализация не потребовалась.

Скрывшийся с места ДТП водитель установлен: это мужчина 1977 года рождения за рулем Kia Sportage. Стаж - с 1994 года. К ответственности за нарушение ПДД привлекался 10 раз, в течение года - 4 раза.

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