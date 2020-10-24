В Сыктывкаре Nissan врезался в рейсовый автобус

Фото УГИБДД МВД Коми

ДТП с участием рейсового автобуса и иномарки произошло утром 23 октября в Сыктывкаре, сообщает УГИБДД МВД Коми.

Водитель Nissan Qashqai1959 года рождения ехал по улице Домны Каликовой. В 10:30 на нерегулируемом перекрестке улиц Домы Каликовой и Советской он не уступил дорогусогласно правилам дорожного движения и врезался в рейсовый автобус "Нефаз".

Весовые категории машин были очевидно не равны. В результате ДТП единственный пострадавший - мужчина за рулем иномарки. У него ушиб шейного отдела позвоночника. Госпитализация не потребовалась.

Виновник аварии к ответственности за нарушение ПДД привлекался 6 раз, в течение года - 2 раза. Стаж - с 2003 года.

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