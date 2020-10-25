Погода в Коми 25 октября: от -9 до +2

В воскресенье ветер стихнет, однако зона снегопадов распространится и на остальную часть региона, лишь Заполярье останется в стороне.

В Сыктывкаре температура ночью 0...-2 °C, днем 0...-2 °C. Облачно с прояснениями, небольшой снег, мокрый снег.

Холоднее всего в Воркуте: ночью -12...-14 °C, днем -7...-9 °C. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

На остальной территории республики разброс дневных температур велик: от +2 в Объячево до -7 в Инте. Облачно с прояснениями, небольшой снег, мокрый снег, сообщает Коми ЦГСМ.

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