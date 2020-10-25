Родные опознали останки пропавшего в Сыктывкаре грибника

Следком по Коми: следов насильственной смерти нет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Найденные в середине октября в лесу под Сыктывкаром останки опознаны. Это пропавший грибник.

62-летний мужчина утром 4 сентября ушел за грибами из СНТ «Огонек» рядом с сыктывкарским поселкам Верхняя Максаковка и не вернулся. Начались его поиски. Но безуспешные.

Выезжали в лес, где предположительно должен был быть пропавший, неоднократно. В частности, 15 сентября спасатели Сыктывкарского ПСО - филиала СЗРПСО МЧС России по заявке правоохранительных органов. Спасатели совместно с сотрудниками СК и родственниками пропавшего тщательно обследовали лес близ СНТ.

И только 14 октября в лесу возле поселка нашли человеческие останки, сообщает «КомиОнлайн». Следком по Коми организовал проверку. И родственники опознали пропавшего грибника по личным вещам и одежде.

Причину смерти погибшего установить не представляется возможным. Следов насильственной смерти нет, сообщили в пресс-службе СУ СК по Коми.

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