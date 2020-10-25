Погода будет баловать жителей Коми в начале рабочей недели, но недолго

Фото: Андрей Аксеновский

В понедельник и во вторник установится вполне комфортная погода. В ночные часы на большей части территории ожидается понижение до -10С, дневная температура будет составлять -1...-6С. В северо-восточной части региона ночью прогнозируется в пределах -13...-18С, днем — -6...-11С.

Но в середине недели погода испортится. Очередной циклон с запада принесет очень теплый и влажный атлантический воздух. Температура повысится до 2...4С, на юго-западе до 5...7С. Осадки будут выпадать в виде дождя. Ко всему, теплая и сырая погода будет сопровождаться порывистым ветром.

Первые в этом сезоне метели накроют Заполярье. Там ожидается повышение температуры воздуха до 0С, усиление ветра до 20 м/с. Установившийся снежный покров будет таять, состояние дорог ухудшится, сообщает Коми ЦГСМ.

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