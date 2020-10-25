Пожарные спасли пенсионера из горящей пятиэтажки в Воркуте

Фото: ГУ МЧС по Коми

В субботу, 24 октября, в 22:45 в пожарно-спасательную службу Воркуты поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного панельного дома по адресу ул.Суворова, 34.

Уже через пять минут к месту ЧП прибыли девять пожарных и три единицы техники. К этому моменту18 жильцов сами покинули дом. Но в той квартире, где и вспыхнул огонь, оставался мужчина 1963 года рождения. Пенсионер не мог выйти из-за сильного задымления. Звено газодымозащитной службы вывело его по лестничному маршу.

Пожар был потушен за считанные минуты - в 22:58. Выгорел 1 кв. метр квартиры, огнем частично поврежден кухонный гарнитур и стена на кухне.

По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, сообщает ГУ МЧС по Коми.

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