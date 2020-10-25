На трассе Сыктывкар - Троицко-Печорск улетела в кювет "Лада Гранта"

Фото: ГИБДД по Коми

ДТП случилось в Усть-Куломском районе в 20:50 на трассе Сыктывкар - Троицко-Печорск. Машина на скорости улетела в кювет, но находящихся в ней людей от серьезных травм спасли ремни безопасности.

За рулем "Лада Гранта" был 38-летний мужчина Достаточно опытный и дисциплинированный водитель: за нарушения ПДД привлекался всего единожды, при стаже вождения с 2013 года.

На 171 км автодороги, на участке Сыктывкар - Пузла - Крутая, водитель не справился с рулевым управлением, в результате чего авто вылетело в правый по ходу движения кювет.

Водитель получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. У 22-летней пассажирки, находившейся на заднем сиденье, черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибленная рана лба. От более тяжких травм их спасли пристегнутые ремни безопасности. Госпитализация не потребовалась, сообщает ГИБДД по Коми.

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