В Ухте разыскивают водителя, сбившего на переходе молодую женщину

Фото: УГИБДД по Коми

В Ухте водитель сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 24 октября в 18:20 на улице Чибьюской.

Неустановленный пока водитель двигался со стороны ул.Бушуева в направлении ул.Юбилейной. В районе дома №13 по ул.Чибьюской неустановленный автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу по "зебре". После этого водитель скрылся с места ДТП.

У 37-летней женщины диагностирован ушиб правого бедра, госпитализация не потребовалась. Ведется розыск виновника ДТП, сообщает УГИБДД МВД по Коми.

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