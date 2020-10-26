Как получить региональную доплату многодетным семьям Коми

Фото: Минтруда Коми

В Коми почти 2000 семей с невысокими доходами получили ежемесячную выплату при рождении третьего или последующего ребенка. Ранее на нее могли рассчитывать только малоимущие семьи, но с этого года критерий нуждаемости для назначения выплаты расширен.

«Порог среднедушевого дохода увеличился до двух прожиточных минимумов, а период предоставления выплаты остался прежним - до достижения ребенком трех лет. Теперь выплату при рождении третьего ребенка могут ежемесячно получать гораздо больше многодетных семей республики», – отметили в Минтруда Коми.

Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующего ребенка предоставляется на детей, рожденных в периоды с 1 января 2013 года по 31 декабря 2016 года, с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года.

«На сегодняшний день размер выплаты в северной природно-климатической зоне составляет 17160 рублей, а в южной природно-климатической зоне - 13455 рублей. Это достаточно существенная помощь многодетным семьям с невысокими доходами. За девять месяцев текущего года указанную выплату в регионе получили 1968 семей. На обеспечение этой меры соцподдержки бюджет республики направил 76,9 миллионов рублей, а федеральный бюджет – 177 миллионов», – сообщили в региональном Минтруде.

Выплата предоставляется до исполнения ребенку трех лет. Если семья обратится за выплатой в течение шести месяцев с месяца рождения третьего или последующего ребенка, то выплата назначается с месяца его рождения. Если обращение последует после исполнения ребенку полугода, то выплата будет назначена с перерасчетом, но не более чем за шесть месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.

За предоставлением ежемесячной выплаты семьям с невысокими доходами нужно обращаться в Центр социальной защиты населения или в МФЦ «Мои документы» по месту жительства или месту пребывания.

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