В Коми полицейские и приставы будут искать должников

С 26 по 30 октября, в Коми пройдет операция «Штраф», в рамках которой сотрудники полиции и ФССП будут искать водителей-должников. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Целью операции является повышение взыскиваемости административных штрафов, а также выявление и пресечение уклонения от исполнения административного наказания. Профилактическая работа будет проходить совместно с ФССП при проведении совместных рейдовых мероприятий на городских улицах и во время поквартирных обходов должников.

Госавтоинспекция напоминает, что законом предусмотрен срок для добровольной оплаты административных штрафов, который составляет 60 суток с момента вступления постановления в законную силу. За уклонение от исполнения административного наказания грозит штраф не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре арестовано 47 автомобилей должников

В столице Коми подвели итоги пятидневных проверок (подробнее)