В селе в Коми, которое закрыли на карантин из-за COVID–19, разносят продукты по домам

Фото администрации Усть-Куломского района

Село Мыёлдино уже больше недели отрезано от большой земли из-за коронавируса. Дело в том, что в населенном пункте критический уровень заболевших COVID-19 — около пятидесяти человек с признаками болезни. Многие сельчане — на самоизоляции. Чтобы они были обеспечены всех необходимым, для них организовали доставку продуктов первой необходимости.

- В Мыёлдино организовали доставку на дом продуктов питания и товаров первой необходимости, - говорится в сообщении администрации района. Осуществлять доставку будет волонтер Наталья Опарина.

Продукты и товары первой необходимости волонтер будет забирать в торговых точках два раза в день – в 12 и 17 часов. Стоимость продуктов будут писать в долговую книгу магазина. Когда самоизоляция прекратиться, людям нужно будет все оплатить.

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Люди стараются сидеть дома, выходят только по необходимости — за продуктами и на почту (подробности).