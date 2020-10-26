В Сыктывкаре из-за сообщения о взрывном устройстве оцепили еще одну школу

В Сыктывкаре из-за сообщения о взрывном устройстве оцепили школу№25 в Орбите. Из здания эвакуированы все ученики и педагоги, на месте работает следственно-оперативная группа, сообщает Комиинформ. Позже стало известно, что сообщение оказалось ложным.

По нашим подсчетам, это уже девятая школа, которая попала под раздачу «телефонных минёров» за две недели. Первое сообщение поступило в дежурную часть 16 октября, оперативники проверяли школу №43. Затем на очереди — новая школа в Орбите на 1200 мест, Русская гимназия, снова школа №43 и школа №12 имени Олега Кощевого (PG11 сообщал, что в один день полицейские выезжали туда дважды). Также оцепляли по школе в Воркуте и Инте. Все сообщения о взрывных устройствах оказались ложными.

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Под раздачу попали общеобразовательные учреждения Сыктывкара, Инты и Воркуты (подробности).