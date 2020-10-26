Житель Прилузья сел на четыре года за то, что пытался убить знакомого

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В Прилузском районе 19-летнего местного жителя признали виновным в покушении на убийство знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в июле в селе Объячево. На тротуаре на улице Октябрьской села Объячево между пьяным фигурантом и его знакомым произошел конфликт. Обвиняемый схватил нож и ударил оппонента как минимум девять раз, в том числе в область груди

В это время мимо проезжал автомобиль ППС. Увидев это, злоумышленник скрылся, а правоохранители доставили пострадавшего в больницу. К счастью, парень остался жив, но получил тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил жителя Прилузья к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.