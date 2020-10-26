Добровольцы собирают шерстяные варежки и носки для сыктывкарских бездомных

Сыктывкарская благотворительная организация «Сытый гражданин» собирает варежки и носки для бездомных людей. Даже принесенная в дар одна пара рукавиц невероятно поможет, рассказал «КП-Коми» координатор проекта Илья Костин.

- Только раздавали дождевики для наших подопечных, но как всегда внезапно выпал снег. Ласковый хруст снега заставляет чаще задумываться об уюте дома - там есть и чай, и батареи, и телевизор. Но, по неофициальным данным, около семисот сыктывкарцев лишены таких благ цивилизации - у них нет ни телевизора, ни батарей, да что там - теплых носков и тех нет. Мы можем сообща решить эту проблему! У вас есть лишние теплые носки или варежки? Вы любите вязать и готовы отдать в дар людям без дома варежки? Мы будем благодарны, - говорит Илья Костин.

КАК ПОМОЧЬ?

- Написать Илье Костину в социальной сети «Вконтакте» и спросить, как передать носки/варежки (или позвоните - 8 912 863 66 66.

- Прийти на раздачу еды у Центра занятости населения в Сыктывкаре в любое воскресенье в 14:00 и на ж/д станцию в Эжве также в любое воскресенье в 12:00, чтобы передать носки/варежки нашим волонтерам.

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