Директор турфирмы в Сыктывкаре осуждена за мошенничество

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Сыктывкарский городской суд признал директора турфирмы "Аквамарин" виновной в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах.

За шесть лет, начиная с 2012 года, женщина увязла в долгах перед банками. К 2018 году они составляли уже более пяти миллионов рублей.

Чтобы гасить проценты и кредиты, она крутилась как могла. Но не законными способами, а обманом. Занимала деньги у знакомых, обещая вернуть с процентами. Несколько человек она уговорила оформить кредиты, а полученные средства передать ей. Снова обещая все вернуть сторицей. Кроме того, как директор фирмы она обманывала и клиентов, передававших ей средства для бронирования туров.

Всего от действий злоумышленницы пострадали 35 человек, ущерб которым составил 6,7 миллиона рублей.

Суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием туристических услуг населению, сроком на 3 года. Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме, сообщает прокуратура Коми.

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