Мастер спорта СССР из Коми по суду добился звания ветерана труда

Спортсмен проявил себя настоящим борцом за справедливость. Он дошел до Верховного суда Коми. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Только через Верховный суд и под контролем судебных приставов Мастер спорта СССР из Коми В.З. Стефанишин смог добиться присвоения звания «Ветеран труда».

Заслуженный спортсмен из Сысольского района в декабре 2018 года обратился в Министерство труда, занятости и социальной защиты РК с заявлением о присвоении звания «Ветеран труда», но получил отказ.

Тогда он пошел в суд. Свои требования В.З. Стефанишин мотивировал тем, что имеет стаж работы 32 года 6 месяцев и 5 дней. А 18.04.2018 награжден нагрудным знаком МЧС России «Отличный пожарный»; в связи с чем он и обратился к ответчику, то есть в Минтруда РК, с заявлением о присвоении звания «Ветеран труда».

10 апреля 2019 года Сыктывкарский городской суд рассмотрел иск и тоже отказал, поскольку нагрудный знак «Отличный пожарный» не относится к ведомственным знакам отличия в труде, дающим право на присвоение звания "Ветеран труда".

Но спортсмен проявил себя настоящим борцом за справедливость. Он дошел до Верховного суда Коми. Там решение суда первой инстанции отменили и постановили звание ветерана присвоить.

На этом этапе подключились судебные приставы Коми. Возбудив исполнительное производство, Минтруда Коми установили 5-дневный срок и предупредили о последствиях неисполнения требований – от взыскания исполнительского сбора в размере 50 тыс. рублей до привлечения должностных лиц к уголовной ответственности.

В установленный срок министерством был издан необходимый приказ. Право гражданина на признание его особых заслуг восстановлено, сообщает пресс-служба судебных приставов.

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