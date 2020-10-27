В Коми поймали с поличными трех наркоторговцев-оптовиков из Кирова

Изъято более трех килограммов наркотических веществ. Фото: Артем КИЛЬКИН

Более трех килограммов наркотических веществ изъято из оборота при задержании на территории Коми гастролеров из Кировской области. Они торговали оптом на территории трех регионов.

Все задержанные – двое мужчин, 1976 и 1992 годов рождения, и женщина, 1984 года рождения, являются жителями Кирова. С 2018 года они через интернет-ресурсы сбывали растительные и синтетические наркотики в крупных размерах с использованием тайников-закладок на территориях Республики Коми, Республики Марий Эл и Кировской области.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции на территории Сыктывдинского района при попытке незаконного сбыта наркотических веществ. У них на тот момент было 1 килограмм марихуаны и полкило синтетики.

Затем полицейские нашли и их тайник в Кировской области. Из него было изъято полтора килограмма марихуаны и гашиша. А в ходе обыска по месту проживания фигурантов - упаковочный материал, весы, денежные средства 750 000 рублей, 3000 евро, банковские карты.

Возбуждены уголовные дела по факту сбыта и покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере. В настоящее момент фигуранты арестованы. Ранее все они уже привлекались к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

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